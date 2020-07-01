Володимир Зеленський. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n140532-bankam-zaboronyly-shtrafuvaty-za-prostrochennya-platejiv-zelenskyy-pidpysav-zakon.html

Ракурс

Закон, який забороняє банкам нараховувати штрафи і пені за прострочення платежів за кредитами в умовах карантину, підписав сьогодні президент України Володимир Зеленський.

Закон «Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19» № 691-IX Верховна Рада прийняла 16 червня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Цей нормативний документ захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за банківськими кредитами під час карантину та у 30-денний термін після його завершення.

Відповідні зміни було внесено до Господарського кодексу України.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

Як раніше писав «Ракурс», нардепи захистили український бізнес від нарахування штрафів та пені за банківськими кредитами на час коронавірусного карантину.