Відставку голови Нацбанку фракція «Слуга народу» розгляне на засіданні

Яків Смолій. Фото: Знай

https://racurs.ua/ua/n140537-vidstavku-golovy-nacbanku-frakciya-sluga-narodu-rozglyane-na-zasidanni.html

Ракурс

Відставка голови Національного банку України Якова Смолія буде розглядатися комітетом Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики, а також на засіданні фракції «Слуга народу».

Про це заявив голова комітету ВР з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, повідомляє «РБК-Україна».

На думку Гетманцева, Смолій може залишитися на посаді голоави НБУ, якщо у парламенті не набереться достатньої кількості голосів для його звільнення.

Лише після засідання фракції «Слуга народу» можна буде сказати напевно, звільнять чи ні Смолія.

Спочатку заява про звільнення Смолія буде розглядатися профільним комітетом, а потім це питання обговорить фракція «Слуга народу». Крім того, Смолій повинен буде виступити у парламенті та відзвітувати про свою роботу.

Гетманцев не виключає, що відставка Смолія може вплинути на взаємини з Міжнародним валютним фондом.

Безумовно, це не поліпшить відносини України та МВФ. Це очевидно. Я не думаю, що є прямий взаємозв'язок між цим рішенням і траншами від МВФ. Але дуже багато залежить від того, яку позицію займе сам голова НБУ про підстави його звільнення. Дуже неоднозначна інформація прозвучала щодо тиску на нього з боку Офісу президента. Мені здається, що це дуже небезпечна інформація, яка вимагає перевірки, — заявив Гетманцев.

Як раніше писав «Ракурс», Смолій написав сьогодні заяву про звільнення з посади голови НБУ, а в якості причини такого рішення назвав «систематичний політичний тиск».