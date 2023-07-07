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Украина получит от Британии специальные пожарные машины, фото:

17 специальных пожарных машин передаст Украине Великобритания

7 июл 2023, 11:48
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Велика Британія надасть Україні 17 спеціальних пожежних машин.


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Українські рятувальники вже провели тижневі навчання на базі Віттерінг для ознайомлення із технікою. Про це повідомляє видання Independent з посиланням на Міноборони Британії.

Машини швидкого реагування та піноутворювачі, надані Королівськими військово-повітряними силами, пожежно-рятувальною службою Міноборони Британії та урядом Уельсу, мають прибути в Україну протягом найближчих тижнів.

Техніка була доставлена з різних куточків Великої Британії на військову базу в Кембріджширі, де військовослужбовці оглядають і готують її до подальшої подорожі в Україну.

Ці спеціальні пожежні машини посилять здатність України захищати свою інфраструктуру від російської кампанії ракетних і безпілотних атак і продовжать нашу підтримку України так довго, як це буде потрібно, — наголосив міністр оборони Британії Бен Воллес.

У Міноборони Британії також зазначили, що розглядають подальші можливості для підтримки української військової пожежної служби.

Джерело: Independent


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