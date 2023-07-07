Україна отримає від Британії спеціальні пожежні машини

https://racurs.ua/ua/n184870-17-specialnyh-pojejnyh-mashyn-peredast-ukrayini-brytaniya.html

Ракурс

Велика Британія надасть Україні 17 спеціальних пожежних машин.

.

Українські рятувальники вже провели тижневі навчання на базі Віттерінг для ознайомлення із технікою. Про це повідомляє видання Independent з посиланням на Міноборони Британії.

Машини швидкого реагування та піноутворювачі, надані Королівськими військово-повітряними силами, пожежно-рятувальною службою Міноборони Британії та урядом Уельсу, мають прибути в Україну протягом найближчих тижнів.

Техніка була доставлена з різних куточків Великої Британії на військову базу в Кембріджширі, де військовослужбовці оглядають і готують її до подальшої подорожі в Україну.

Ці спеціальні пожежні машини посилять здатність України захищати свою інфраструктуру від російської кампанії ракетних і безпілотних атак і продовжать нашу підтримку України так довго, як це буде потрібно, — наголосив міністр оборони Британії Бен Воллес.

У Міноборони Британії також зазначили, що розглядають подальші можливості для підтримки української військової пожежної служби.

Джерело: Independent