Россияне готовятся вывезти из Крыма экспонаты музея-заповедника «Херсонес Таврический»

https://racurs.ua/n184815-rashisty-gotovyat-vyvoz-eksponatov-hersonesa-iz-okkupirovannogo-kryma-cns.html

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Російські загарбники готуються до пограбування музею-заповідника «Херсонес Таврійський» у тимчасово окупованому Криму.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на українське підпілля у Севастополі.

Окупаційна адміністрація музею готує акти передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею на 300 тис. експонатів із фондів заповідника, — вказано в повідомленні

Зазначається, що наразі не відомо, кому саме планують передавати фонди, проте відомо, що це за межами півострова.