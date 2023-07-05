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Ракурс
Россияне готовятся вывезти из Крыма экспонаты музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Рашисты готовят вывоз экспонатов Херсонеса из оккупированного Крыма — ЦНС

5 июл 2023, 17:32
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Російські загарбники готуються до пограбування музею-заповідника «Херсонес Таврійський» у тимчасово окупованому Криму.


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Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на українське підпілля у Севастополі.

Окупаційна адміністрація музею готує акти передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею на 300 тис. експонатів із фондів заповідника, — вказано в повідомленні

Зазначається, що наразі не відомо, кому саме планують передавати фонди, проте відомо, що це за межами півострова.

При цьому варто зазначити, що на кінець 2014-го в фондах всього зберігалося близько 500 тис. одиниць зберігання (основний і допоміжний фонд), з них 300 тис. — це весь основний фонд, — наголошують у ЦНС. — Відтак ворог фактично готує документи на вивезення більшості експонатів музею.

Источник: Ракурс


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