Оккупанты вывезли 15 тыс. экспонатов из Херсонщины. Фото:

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Російські солдати-мародери під час окупації Херсонської області пограбували культурний фонд.

Ворог вивіз майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Вантажівки з награбованим майном попрямували до тимчасово окупованого Сімферополя. Про це 12 листопада повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що у музеї зберігалися іконопис XVII — початку XX ст., українське мистецтво ІІ половини XIX — початку XX ст. Також як експонати були представлені роботи сучасних художників. Загалом із фонду цього музею та інших культурних установ Херсонщини росіяни вивезли майже 15 тис. експонатів.

Крім того, окупанти вивезли з собою сантехніку, зокрема унітази, та побутову техніку.

Нагадаємо, у місті Лиман на Донеччині російські солдати під час окупації відбирали у місцевих мешканців навіть особисті речі та засоби гігієни. Так, у сумках серед награбованого, які окупанти кинули під час втечі, були міксер, жіночий гребінець, житомирські шкарпетки та інші дрібниці.