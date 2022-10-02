Міксер, гребінець, шкарпетки — що везли мародери рф з Лиману (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n175341-mikser-grebinec-shkarpetky-scho-vezly-marodery-rf-z-lymanu-foto.html

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Президент Володимир Зеленський 2 жовтня офіційно повідомив, що Збройні сили України повністю зачистили від окупантів місто Лиман на Донеччині.

Водночас наші захисники України продовжують знаходити у Лимані речі українців, які російські мародери поспіхом кинули під час втечі.

Зокрема, у сумках серед награбованого були міксер, жіночий гребінець, житомирські шкарпетки та інші дрібниці. Відповіді фото оприлюднило «Радіо Свобода» з посиланням на українських військових.

Нагадаємо, 1 жовтня на в’їзді в місто Лиман встановили український прапор. Після повідомлень про успішний наступ ЗСУ на Донеччині міноборони росії заявило про «відведення військ із Лимана». Згодом Міноборони України заявило, що «майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон».