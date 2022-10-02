ФСБ була проти обміну медведчука на «азовців», але путін настояв – WP

https://racurs.ua/ua/n175340-fsb-bula-proty-obminu-medvedchuka-na-azovciv-ale-putin-nastoyav-wp.html

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Федеральна служба безпеки росії була проти обміну бійців і командирів полку «Азов» на кума президента рф, проросійського нардепа віктора медведчука, проте воєнний злочинець рф володимир путін настояв на його звільненні. Про це пише американське видання The Washington Post з посиланням на високопосадовців України та США.

В ФСБ розуміли репутаційний удар через звільнення «азовців», що може спровокувати суспільний резонанс в росії.

ФСБ була повністю проти. Вони розуміли наслідки того, який вигляд ця угода матиме для громадськості, — сказав високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Обмін також відбувся під додатковим тиском всередині рф у зв’язку з частковою мобілізацією. Угоду відкладали кілька разів впродовж двох місяців переговорів, вказав спікер управління військової розвідки України Андрій Юсов.

За умовами угоди, москва звільнила п’ятьох командирів, які керували обороною Маріуполя. Вони не можуть покинути Туреччину до закінчення війни, але не ув’язнені і можуть вільно пересуватися країною. Інших українських солдатів обміняли на кордоні України, а 10 іноземних громадян, зокрема п’ятьох британців, двох американців, марокканця, хорвата і шведа, доправили в Саудівську Аравію, після чого відправили додому.

Київ у відповідь віддав 55 російських солдатів та кума путіна медведчука, якому в Україні висунуто звинувачення в держзраді.

Показово, що путін вирішив обміняти свого нерозлучного друга і одного зі своїх довгострокових посередників в Україні медведчука на героїв Маріуполя. В Україні дуже раділи поверненню цих доблесних бійців додому, а в Москві дуже обурювалися, — вказав топ-співробітник Держдепартаменту.

Олігарх рф Роман Абрамович у рамках переговорів щодо обміну полоненими між Україною і Росією тісно спілкувався з директором ФСБ Олександром Бортніковим і керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Таким чином Абрамович хоче поліпшити своє підсанкційне становище на Заході. Водночас принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман взяв участь в обміні, щоб також покращити своє становище на Заході після вбивства журналіста Джамаль Хашогджі.