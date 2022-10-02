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Ракурс
Дев’ять країн закликали усіх членів НАТО значно наростити допомогу Україні

Дев’ять країн закликали усіх членів НАТО значно наростити допомогу Україні

2 жов 2022, 12:30
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Суттєво наростити масштаби надання військової допомоги Україні закликали президенти дев’яти країн. Про це йдеться у спільній заяві, яку підписали дев’ять очільників європейських країн.





Вони також заявили про невизнання спроб росії анексувати частину українських територій.

Ми твердо підтримуємо рішення Бухарестського саміту НАТО у 2008 році щодо майбутнього членства України… Закликаємо всіх членів альянсу суттєво збільшити військову допомогу Україні, — йдеться у заяві.

Під заявою підписалися:

  • Мілош Земан (Чехія);

  • Алар Каріс (Естонія);

  • Егілс Левітс (Латвія);

  • Гітанас Науседа (Литва);

  • Стево Пендаровський (Північна Македонія);

  • Міло Дуканович (Чорногорія);

  • Анджей Дуда (Польща);

  • Зузана Чапутова (Словаччина);

  • Клус Йоханник (Румунія).

Нагадаємо, українські війська продовжують проводити контрнаступальні операції в Херсонській області та створюють умови для подальшого наступу. Водночас військове керівництво рф переорієнтувалося на негайну мобілізацію якомога більшої кількості особового складу для участі у бойових діях в Україні.

Джерело: Ракурс


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