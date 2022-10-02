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Дев’ять країн закликали усіх членів НАТО значно наростити допомогу Україні
Дев’ять країн закликали усіх членів НАТО значно наростити допомогу Україніhttps://racurs.ua/ua/n175339-dev-yat-krayin-zaklykaly-usih-chleniv-nato-znachno-narostyty-dopomogu-ukrayini.htmlРакурс
Суттєво наростити масштаби надання військової допомоги Україні закликали президенти дев’яти країн. Про це йдеться у спільній заяві, яку підписали дев’ять очільників європейських країн.
Вони також заявили про невизнання спроб росії анексувати частину українських територій.
Ми твердо підтримуємо рішення Бухарестського саміту НАТО у 2008 році щодо майбутнього членства України… Закликаємо всіх членів альянсу суттєво збільшити військову допомогу Україні, — йдеться у заяві.
Під заявою підписалися:
Мілош Земан (Чехія);
Алар Каріс (Естонія);
Егілс Левітс (Латвія);
Гітанас Науседа (Литва);
Стево Пендаровський (Північна Македонія);
Міло Дуканович (Чорногорія);
Анджей Дуда (Польща);
Зузана Чапутова (Словаччина);
Клус Йоханник (Румунія).
Нагадаємо, українські війська продовжують проводити контрнаступальні операції в Херсонській області та створюють умови для подальшого наступу. Водночас військове керівництво рф переорієнтувалося на негайну мобілізацію якомога більшої кількості особового складу для участі у бойових діях в Україні.
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