Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Девять стран призвали всех членов НАТО значительно нарастить помощь Украине

Девять стран призвали всех членов НАТО значительно нарастить помощь Украине

2 окт 2022, 12:30
999

Суттєво наростити масштаби надання військової допомоги Україні закликали президенти дев’яти країн. Про це йдеться у спільній заяві, яку підписали дев’ять очільників європейських країн.





Вони також заявили про невизнання спроб росії анексувати частину українських територій.

Ми твердо підтримуємо рішення Бухарестського саміту НАТО у 2008 році щодо майбутнього членства України… Закликаємо всіх членів альянсу суттєво збільшити військову допомогу Україні, — йдеться у заяві.

Під заявою підписалися:

  • Мілош Земан (Чехія);

  • Алар Каріс (Естонія);

  • Егілс Левітс (Латвія);

  • Гітанас Науседа (Литва);

  • Стево Пендаровський (Північна Македонія);

  • Міло Дуканович (Чорногорія);

  • Анджей Дуда (Польща);

  • Зузана Чапутова (Словаччина);

  • Клус Йоханник (Румунія).

Нагадаємо, українські війська продовжують проводити контрнаступальні операції в Херсонській області та створюють умови для подальшого наступу. Водночас військове керівництво рф переорієнтувалося на негайну мобілізацію якомога більшої кількості особового складу для участі у бойових діях в Україні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров