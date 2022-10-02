Девять стран призвали всех членов НАТО значительно нарастить помощь Украине

https://racurs.ua/n175339-devyat-stran-prizvali-vseh-chlenov-nato-znachitelno-narastit-pomosch-ukraine.html

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Суттєво наростити масштаби надання військової допомоги Україні закликали президенти дев’яти країн. Про це йдеться у спільній заяві, яку підписали дев’ять очільників європейських країн.

Вони також заявили про невизнання спроб росії анексувати частину українських територій.

Ми твердо підтримуємо рішення Бухарестського саміту НАТО у 2008 році щодо майбутнього членства України… Закликаємо всіх членів альянсу суттєво збільшити військову допомогу Україні, — йдеться у заяві.

Під заявою підписалися:

Мілош Земан (Чехія);

Алар Каріс (Естонія);

Егілс Левітс (Латвія);

Гітанас Науседа (Литва);

Стево Пендаровський (Північна Македонія);

Міло Дуканович (Чорногорія);

Анджей Дуда (Польща);

Зузана Чапутова (Словаччина);

Клус Йоханник (Румунія).

Нагадаємо, українські війська продовжують проводити контрнаступальні операції в Херсонській області та створюють умови для подальшого наступу. Водночас військове керівництво рф переорієнтувалося на негайну мобілізацію якомога більшої кількості особового складу для участі у бойових діях в Україні.