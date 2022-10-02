Як діти на Харківщині зустрічають воїнів ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n175338-yak-dity-na-harkivschyni-zustrichaut-voyiniv-zsu-video.html

Ракурс

Збройні сили України продовжують деокупацію та охорону звільнених територій Харківської області. 28 вересня українські захисники зайшли в селище Ківшарівка, розташоване на східному березі річки Оскіл. Там їх радісно зустріла місцева дітвора.

Як видно на відео, діти активно колекціонують нашивки різних підрозділів української армії. Вони підбігають до військових автомобілів та просять нашивки. У відповідь воїни ЗСУ поділилися з ними солодощами.