Польща показала новозбудовану “стіну” на кордоні з білоруссю

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Кордон Польщі та білорусі тепер розділяє 187-кілометровий металевий паркан висотою понад п’ять метрів. Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у Твіттер.

Польща завершила будівництво захисного бар'єра на кордоні з білоруссю. Нелегальний в’їзд до Польщі наразі неможливий. Сьогодні польський кордон є найкраще захищеним у Європі, — написав Жарин.

Він вказав, що висота побудованої «стіни» сягає 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м із колючим дротом нагорі. Зараз на стіні встановлюють електронні засоби охорони кордону — датчики руху та камери.

Нагадаємо, торік Варшава заявила, що у 2022 році хоче значно зміцнити кордон із білоруссю. План передбачав будівництво стіни, встановлення камер і датчиків. Рішення парламенту дозволило будувати стіну без публічних тендерів і у разі потреби експропріювати приватну власність в обмін на компенсацію. Будівництво стіни на кордоні коштувало приблизно 1,6 млрд злотих (близько 330 млн євро).

Раніше самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко у відповідь на санкції ЄС заявив, що перестане стримувати рух мігрантів через свою країну. Польща не єдина, хто вирішив звести стіну на кордоні з Білоруссю: про це ж оголосили Литва та Латвія.