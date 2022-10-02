Розвідка Британії: Втрата Лимана – значна політична невдача москви

https://racurs.ua/ua/n175336-rozvidka-brytaniyi-vtrata-lymana-znachna-politychna-nevdacha-moskvy.html

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Втрата росіянами міста Лиман у Донецькій області посилить тиск на командування армії воєнних злочинців рф. В оперативному плані Лиман має важливе значення, проте росіяни утримували його недоукомплектованими підрозділами Західного та Центрального військових округів і резервістами. Тим чином нині армія загарбників втратила не лише контроль над провідною переправою через річку Сіверський Донець, а й зазнала політичної невдачі.

Про це йдеться в недільному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Там вважають, що росія, ймовірно, зазнала значних втрат у Лимані, оскільки вони відходили з населеного пункту єдиною дорогою.

Відхід росії з Лиману також є значною політичною невдачею, враховуючи, що він розташований в межах Донецької області — регіону, який росія нібито прагнула «звільнити» і який вона намагалася незаконно анексувати, — додали в Міноборони Британії.

Заява російського міноборони про нібито планове «виведення», а не втечу російських військ із Лимана, вже спричинила хвилю публічної критики військового керівництва рф. Тому подальші втрати територій «майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилення тиску на вищий командний склад».

Нагадаємо, 1 жовтня на в’їзді в місто Лиман встановили український прапор. Після повідомлень про успішний наступ ЗСУ на Донеччині міноборони росії заявило про «відведення військ із Лимана». Згодом Міноборони України заявило, що «майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон».