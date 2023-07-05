Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни готуються вивезти з Криму експонати музею-заповідника «Херсонес Таврійський»

Рашисти готують вивезення експонатів Херсонесу з окупованого Криму — ЦНС

5 лип 2023, 17:32
999

Російські загарбники готуються до пограбування музею-заповідника «Херсонес Таврійський» у тимчасово окупованому Криму.


.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на українське підпілля у Севастополі.

Окупаційна адміністрація музею готує акти передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею на 300 тис. експонатів із фондів заповідника, — вказано в повідомленні

Зазначається, що наразі не відомо, кому саме планують передавати фонди, проте відомо, що це за межами півострова.

При цьому варто зазначити, що на кінець 2014-го в фондах всього зберігалося близько 500 тис. одиниць зберігання (основний і допоміжний фонд), з них 300 тис. — це весь основний фонд, — наголошують у ЦНС. — Відтак ворог фактично готує документи на вивезення більшості експонатів музею.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів