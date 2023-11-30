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Ракурс
Россияне создают иллюзию принадлежности ВОТ к России, фото: «Информатор»

Рашисты придумали новый способ «интеграции» оккупированных территорий — ЦНС

30 ноя 2023, 18:44
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Російські загарбники вигадали новий спосіб створити ілюзію нібито «приналежності» тимчасово окупованих територій Сходу України до рф.


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Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Напередодні губернатори Воронежської та Ростовської областей уклали угоду про утворення співдружності «Донбас» з лєонідом пасєчніком та дєнісом пушиліном, які імітують, що є очільниками на захоплених землях Луганщини та Донеччини відповідно, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що в такий спосіб загарбники намагаються розширити та розмити географічне поняття Донбасу й надати йому російську приналежність, адже насправді Воронезька область ніколи не належала до Донбасу, й лише незначна територія Донецького басейну була передана при СРСР до Ростовської області.

Ці юридичні угоди не мають жодної сили і є нікчемними бутафоріями для поширення пропаганди, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про колаборантів та ворога у спеціальному чат-боті.

Источник: Ракурс


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