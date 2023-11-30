Количество пострадавших из-за обстрелов украинцев назвали в МВД

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В Украине в 2023 году из-за российских обстрелов пострадали 11 тыс. человек, фото: ГСЧС
Количество пострадавших из-за обстрелов украинцев назвали в МВДhttps://racurs.ua/n189880-kolichestvo-postradavshih-iz-za-obstrelov-ukraincev-nazvali-v-mvd.htmlРакурс
В Україні за 11 місяців 2023 року російські загарбники 59 тис. разів обстріляли населені пункти. В результаті постраждали 11 тис. українців, 2 тис. — загинули.
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Про це під час зустрічі з послами країн «Групи семи» розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє прес-служба МВС.
Найбільше обстрілів у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях, — зазначив Клименко.
Також Клименко повідомив, що правоохоронці зареєстрували майже 101 тис. фактів воєнних злочинів. Серед них — обстріли, знущання з мирного населення, депортація, незаконне позбавлення волі.
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