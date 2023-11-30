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Українські військові ударом з «Хаймарса» знищили російський зенітно-ракетний комплекс ТОР.
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Відповідне відео сьогодні, 30 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Захід».
Найсучасніший російський зенітно-ракетний комплекс ТОР знищений! Ідеальна робота наших військових, які точним ударом HIMARS знищили російський ТОР, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що вартість подібного російського комплексу розпочинається від 24 млн дол. США.
HIMARS не закінчиться ніколи. Очищаєм землю від непотрібу! — наголошують в ОК «Захід».
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