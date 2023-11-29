HIMARS знищив російський ЗРК «Бук». Фото:

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Сили оборони України знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук» на фронті.

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Ворожу установку на Херсонському напрямку виявили підрозділи Служби безпеки України переслідували її. Згодом спецслужба передала координати цілі українським артилеристам, які завдали успішного удару за допомогою HIMARS. Про це 29 листопада повідомив СтратКом ЗСУ.

На Херсонському напрямку підрозділи Служби безпеки України переслідували ворожий ЗРК «Бук», — йдеться в повідомленні.

Як відомо, «Бук» — багатофункціональний високомобільний зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Цей ЗРК призначений для знищення літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об'єктів. Комплекс «Бук-М3» був прийнятий на озброєння армією рф у 2016 році. Орієнтовна вартість комплексу становить 40 млн дол.

Нагадаємо, на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій виявили командно-штабну машину росіян. По ворожій цілі специ скоригували вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.