Президент України Володимир Зеленський та глава США Дональд Трамп можуть провести ще одну зустріч.

Американський лідер може зустрітися з главою Білого дому вже найближчим часом. До початку 2026 року «багато може вирішитися». Про це Зеленський 26 грудня повідомив у Telegram.

Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року, — йдеться у повідомленні.

Тим часом видання Kyiv Post з посиланням на незвані джерела писали, що візит Зеленського до США може відбутися вже 28 грудня. Президент може відвідати резиденцію Трампа у Флориді «якщо все піде за планом».

Заявлялося, що найскладніші питання, які лишаються невирішеними, — гарантії безпеки, механізми контролю та зобов’язання РФ.

Нагадаємо, 25 грудня президент Володимир Зеленський порозмовляв із спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Після розмови Зеленський заявив, що про «хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату та тривалого миру».

Джерело: Kyiv Post