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Ракурс
Зеленский в Давосе: трансляция выступления, фото — Телеграм-канал Т.Березовца

Зеленский в Давосе: трансляция выступления

22 янв 2020, 17:07
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Президент Украины Владимир Зеленский 22 января начал визит в Швейцарскую Конфедерацию. Сегодня глава государства выступит на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Пресс-служба Зеленского сообщила, что президент также встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Всемирный экономический форум открылся в Давосе 21 января. Он собрал под одной крышей на швейцарском горнолыжном курорте ведущих бизнесменов, владельцев крупнейших компаний, благотворителей и политиков, а также знаменитостей, которые будут вместе решать как «улучшить мир».

Вчера в Давосе выступал президент США Дональд Трамп. Он успел заочно подискутировать с экологической активисткой Гретой Тунберг.

Источник: Ракурс


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