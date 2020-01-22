Зеленский в Давосе: трансляция выступления, фото — Телеграм-канал Т.Березовца

https://racurs.ua/n132480-zelenskiy-v-davose-translyaciya-vystupleniya.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января начал визит в Швейцарскую Конфедерацию. Сегодня глава государства выступит на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Пресс-служба Зеленского сообщила, что президент также встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Всемирный экономический форум открылся в Давосе 21 января. Он собрал под одной крышей на швейцарском горнолыжном курорте ведущих бизнесменов, владельцев крупнейших компаний, благотворителей и политиков, а также знаменитостей, которые будут вместе решать как «улучшить мир».

Вчера в Давосе выступал президент США Дональд Трамп. Он успел заочно подискутировать с экологической активисткой Гретой Тунберг.