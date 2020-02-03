Доступные кредиты. Фото: fdlx.com

https://racurs.ua/n133108-vydan-pervyy-kredit-po-gosudarstvennoy-programme-dostupnye-kredity-5-7-9.html

Ракурс

Доступные кредиты уже можно взять в украинских банках. Сегодня предприниматель из Винницы воспользовался государственной программой «Доступные кредиты 5−7−9%" для кредитования своего бизнеса.

О первом доступном кредите, выданном банком в рамках правительственной программы, сообщил в Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Украинец взял в банке кредит в сумме 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 7% годовых.

Предприниматель из Винницы планирует использовать заемные средства для развития своей торговой сети продуктовых магазинов. Бизнесмен хочет оборудовать новый супермаркет площадью 903 кв. м.

Гончарук поприветствовал начинания молодого винницкого предпринимателя и добавил, что успешный предприниматель — это залог сильной экономики.

Как сегодня писал «Ракурс», в Украине запущена государственная программа льготного кредитования. Процентная ставка кредитования зависит от дохода бизнеса и условий работы.