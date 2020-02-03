Украина и Турция: какие договоры подписали Зеленский и Эрдоган, фото — Офис президента

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Соглашение о финансовой помощи Турции украинской армии, переговоры о возможных поставках каспийского газа в Украину, продажа Ан-178 Анкаре, признание водительских прав, инвестиции в Украину — об этом говорилось в заявлениях во время торжественного подписания ряда соглашений между Украиной и Турцией.

Впоследствии к медиа вышли президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Ерджеп Тайип Эрдоган. Они рассказали о сути подписанного.

В частности, принято соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, согласно которого Вооруженные силы Украины получат финансовую помощь от Турции (36 млн долл.). В документах оговорено выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Кроме того, президенты объявили, что Украина договорилась с Турцией о строительстве и поставке ближнемагистральных самолетов Ан-178. Зеленский заявил, что Украина «будет сотрудничать с Турцией в авиационной отрасли». Киев будет строить и поставлять в Турцию Ан-178.

Эрдоган также рассказал, что между двумя странами было принято решение о строительстве жилья для крымских татар (500 человек) вместе с инфраструктурой.

Наши министры обсудят этот вопрос и мы вместе будем действовать. Наши специалисты приедут на место, все исследуют, сделают план, проект и мы быстро выполним это строительство, — заявил Эрдоган.

По его словам, к строительству жилья привлекут и украинских специалистов, которых выберет государство.

Кроме того, Киев и Анкара обсудили энергетические вопросы. В частности, Зеленский сказал, что Украина заинтересована в возможности импорта азербайджанского газа, который проходит через Турцию по газопроводу TANAP.

Такая опция поможет Киеву диверсифицировать источники энергоснабжения. Чтобы провести каспийский газ в Украину через TANAP необходимы соответствующие коннекторы. Его пропускная способность — 16 млрд куб. м в год. Из них 6 млрд азербайджанского газа будет поставляться в Турцию, а еще 10 млрд — в Европу.

Украина и Турция также договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Это соглашение подписали министр внутренних дел Арсен Аваков и заместитель министра внутренних дел Турции Мухтара Индже.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между ГСЧС Украины и МВД Турции о сотрудничестве в области предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также Меморандум о взаимопонимании в отношении договоров о зоне свободной торговли.