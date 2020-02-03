Україна і Туреччина: які угоди підписали сьогодні Зеленський та Ердоган, фото — Офіс президента

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Угода про фінансову допомогу Туреччини українській армії, переговори про ймовірне постачання каспійського газу до України, продаж Ан-178 Анкарі, визнання водійських посавідчень та інвестиції в Україну — такі заяви пролунали в Києві 3 лютого під час урочистого підписання низки угод між Україною і Туреччиною.

Згодом до медіа вийшли президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Ерджеп Таїп Ердоган. Вони розповіли про суть підписаного.

Зокрема, ухвалено угоду про військово-фінансове співробітництво, за якою українське військо отримує фінансову допомоги від Туреччини (36 млн дол.). Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення.

Крім того, президенти оголосили, що Україна домовилася із Туреччиною про будівництво та постачання близькомагістральних літаків Ан-178. Зеленський заявив, що Україна «буде співпрацювати із Туреччиною в авіаційній галузі». Київ будуватиме і постачатиме до Туреччини Ан-178.

Ердоган також розповів, що між двома країнами було ухвалене рішення про будівництво житла для кримських татар (500 осіб) разом з інфраструктурою.

Наші міністри обговорять це питання і ми разом будемо діяти. Наші спеціалісти приїдуть на місце, все дослідять, зроблять план, проєкт і ми швидко виконаємо це будівництво, — заявив Ердоган.

За його словами, до будівництва житла залучать і українських фахівців, яких обере держава.

Крім того, Київ та Анкара обговорили енергетичні питання. Зокрема, Зеленський сказав, що Україна зацікавлена у можливості імпорту азербайджанського газу, який проходить через Туреччину по газогону TANAP.

Така опція допоможе Києву диверсифікувати джерела енергопостачання. Щоб провести каспійський газ до України через TANAP необхідні відповідні конектори. Його пропускна здатність — 16 млрд куб. м на рік. З них 6 млрд азербайджанського газу постачатиметься до Туреччини, а ще 10 млрд — до Європи.

Україна і Туреччина також домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень. Цю угоду підписали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та заступник міністра внутрішніх справ Туреччини Мухтарем Індже.

Також було підписано меморандум про взаєморозуміння між ДСНД України та МВД Туреччини про співпрацю в галузі попередження катастроф і надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків і Меморандум про взаєморозуміння щодо договорів про зону вільної торгівлі.