Доступні кредити. Фото: fdlx.com

https://racurs.ua/ua/n133108-vydano-pershyy-kredyt-za-derjavnou-programou-dostupni-kredyty-5-7-9.html

Ракурс

Доступні кредити вже можна взяти в українських банках. Сьогодні підприємець із Вінниці скористався державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%" для кредитування свого бізнесу.

Про перший доступний кредит, який був виданий банком у рамках урядової програми, повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Українець взяв у банку кредит у сумі 1,5 млн грн терміном на 5 років під 7% річних.

Підприємець із Вінниці планує використати позикові кошти для розвитку своєї торгової мережі продуктових магазинів. Бізнесмен хоче обладнати новий супермаркет площею 903 кв. м.

Гончарук привітав починання молодого вінницького підприємця і додав, що успішний підприємець — це запорука сильної економіки.

Як сьогодні писав «Ракурс», в Україні запущена державна програма пільгового кредитування. Відсоткова ставка кредитування залежить від доходу бізнесу та умов роботи.