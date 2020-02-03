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Ракурс
Доступні кредити. Фото: fdlx.com

Гончарук: Видано перший кредит за запущеною сьогодні дешевою держпрограмою

3 лют 2020, 18:23
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Доступні кредити вже можна взяти в українських банках. Сьогодні підприємець із Вінниці скористався державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%" для кредитування свого бізнесу.

Про перший доступний кредит, який був виданий банком у рамках урядової програми, повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Українець взяв у банку кредит у сумі 1,5 млн грн терміном на 5 років під 7% річних.

Підприємець із Вінниці планує використати позикові кошти для розвитку своєї торгової мережі продуктових магазинів. Бізнесмен хоче обладнати новий супермаркет площею 903 кв. м.

Гончарук привітав починання молодого вінницького підприємця і додав, що успішний підприємець — це запорука сильної економіки.

Як сьогодні писав «Ракурс», в Україні запущена державна програма пільгового кредитування. Відсоткова ставка кредитування залежить від доходу бізнесу та умов роботи.

Джерело: Ракурс


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