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Доступні кредити. Фото: fdlx.com
Гончарук: Видано перший кредит за запущеною сьогодні дешевою держпрограмоюhttps://racurs.ua/ua/n133108-vydano-pershyy-kredyt-za-derjavnou-programou-dostupni-kredyty-5-7-9.htmlРакурс
Доступні кредити вже можна взяти в українських банках. Сьогодні підприємець із Вінниці скористався державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%" для кредитування свого бізнесу.
Про перший доступний кредит, який був виданий банком у рамках урядової програми, повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Українець взяв у банку кредит у сумі 1,5 млн грн терміном на 5 років під 7% річних.
Підприємець із Вінниці планує використати позикові кошти для розвитку своєї торгової мережі продуктових магазинів. Бізнесмен хоче обладнати новий супермаркет площею 903 кв. м.
Гончарук привітав починання молодого вінницького підприємця і додав, що успішний підприємець — це запорука сильної економіки.
Як сьогодні писав «Ракурс», в Україні запущена державна програма пільгового кредитування. Відсоткова ставка кредитування залежить від доходу бізнесу та умов роботи.
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