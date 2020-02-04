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Справа Букіна: розслідування стосовно екс-генерального директора «Укроборонпрому» завершено, фото: скрін

Справа Букіна: розслідування стосовно екс-генерального директора «Укроборонпрому» завершено

4 лют 2020, 14:48
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Розслідування стосовно екс-генерального директора «Укроборонпрому» Павла Букіна завершено.

Про це стало відомо четвертого лютого. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі оголосили подробиці.

З’ясувалось, що відомство завершило слідчі дії у кримінальному провадженні. Чиновника запідозрили у недостовірному декларуванні.

Прокурорам САП доручено повідомити детективам НАБУ про завершення досудового розслідування, — йдеться у повідомленні.

Про підозру колишньому чиновнику повідомили у листопаді. Правоохоронці заявляли, що у 2016 році Букін вніс недостовірні дані до декларації. Він не вказав автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн грн, а також нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн).

Павло Букін обіймав посаду генерального директора ДК «Укроборонпром». У керівництві структури знаходиться з 21 лютого 2018 року по 30 серпня 2019 року.

Раніше Букін відреагував на ціни закупівлі деталей у підприємства «АН Сервіс». Держконцерн не здійснював логістичні послуги, а купував деталі в українського постачальника.

Джерело: Ракурс


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