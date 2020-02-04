Дело Букина: расследование в отношении экс-генерального директора «Укроборонпрома» завершили, фото: скрин

https://racurs.ua/n133149-delo-bukina-rassledovanie-v-otnoshenii-eks-generalnogo-direktora-ukroboronproma-zavershili.html

Ракурс

Расследование в отношении экс-генерального директора «Укроборонпрома» Павла Букина завершено.

Об этом стало известно четвертого февраля. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре объявили подробности.

Выяснилось, что ведомство завершило следственные действия в уголовном производстве. Чиновника заподозрили в недостоверным декларированием.

Прокурором САП поручено сообщить детективам НАБУ о завершении досудебного расследования, — говорится в сообщении.

О подозрении бывшему чиновнику сообщили в ноябре. Правоохранители заявляли, что в 2016 году Букин внес недостоверные данные в декларации. Он не указал автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, а также недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн).

Павел Букин занимал должность генерального директора ГК «Укроборонпром». В руководство структуры находится с 21 февраля 2018 по 30 августа 2019 года.

Ранее Букин отреагировал на цены закупки деталей у предприятия «АН Сервис». Госконцерн не совершал логистические услуги, а покупал детали в украинского поставщика.