Владимир Зеленский назначил нового члена ВСП. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, назначил Татьяну Розваляеву членом Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в указе главы государства № 36/2020, опубликованном на официальном сайте президента.

Согласно ст. 131 Конституции Украины и ст. 5, 9 и 16 Закона Украины «О Высшем совете юстиции» постановляю: 1. Назначить Татьяну Розваляеву Самуиловну членом Высшего совета правосудия, — говорится в тексте указа.

По информации координатора проекта PROSUD Екатерины Бутко в блоге на страницах «Украинской правды», карьеру в органах правосудия Розваляева начала в 1980 году с позиции секретаря судебного заседания. В 1991 году она стала народным судьей Харьковского районного суда города Киева.

До 2008 года Розваляева проработала судьей ряда судов первой и апелляционной инстанции. В 2008 году была назначена на должность судьи Высшего административного суда, где и проработала до 2016 года. В последнее время Розваляева занималась адвокатской деятельностью.

Напомним, в январе Высший совет правосудия опубликовал перечень кандидатов на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Всего в этом перечне 189 человек.