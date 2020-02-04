Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський призначив нового члена ВРП. Фото: president.gov.ua

Зеленський призначив новим членом ВРП екс-суддю Вищого адмінсуду Розваляєву

4 лют 2020, 14:24
999

Володимир Зеленський, президент України, призначив Тетяну Розваляєву членом Вищої ради правосуддя.

Про це йдеться в указі глави держави № 36/2020, опублікованому на офіційному сайті президента.

Відповідно до ст. 131 Конституції України та ст. 5, 9 і 16 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» постановляю:

1. Призначити Розваляєву Тетяну Самуілівну членом Вищої ради правосуддя, — йдеться в тексті указу.

За інформацією координатора проекту PROSUD Катерини Бутко в блозі на сторінках «Української правди», кар'єру в органах правосуддя Розваляєва розпочала в 1980 році з позиції секретаря судового засідання. У 1991 році вона стала народним суддею Харківського районного суду міста Києва.

До 2008 року Розваляєва пропрацювала суддею ряду судів першої та апеляційної інстанції. В 2008 році була призначена на посаду судді Вищого адміністративного суду, де й пропрацювала до 2016 року. Останнім часом Розваляєва займалася адвокатською діяльністю.

Нагадаємо, у січні Вища рада правосуддя оприлюднила перелік кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Всього в цьому переліку 189 осіб.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Справа Шеремета: суд залишив Кузьменко під арештом до 3 квітня

У справі про вбивство Павла Шеремета тривають суди, на яких підозрюваним продовжують запобіжні заходи. Сьогодні Печерський райсуд Києва залишив хірурга Юлію Кузьменко під вартою до 3 квітня

Новини України
14:54

Собачо-комунальна справа дійшла до Зеленського

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну з’ясувати, скільки платить за комунальні послуги жінка, якій нардеп від «Слуги народу» Євген Брагар порекомендував продати собаку, щоб розрахуватися по боргах за комунальні послуги

Новини України
12:20
1432