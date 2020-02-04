Володимир Зеленський призначив нового члена ВРП. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n133148-zelenskyy-pryznachyv-novym-chlenom-vrp-eks-suddu-vyschogo-adminsudu-rozvalyaievu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив Тетяну Розваляєву членом Вищої ради правосуддя.

Про це йдеться в указі глави держави № 36/2020, опублікованому на офіційному сайті президента.

Відповідно до ст. 131 Конституції України та ст. 5, 9 і 16 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» постановляю: 1. Призначити Розваляєву Тетяну Самуілівну членом Вищої ради правосуддя, — йдеться в тексті указу.

За інформацією координатора проекту PROSUD Катерини Бутко в блозі на сторінках «Української правди», кар'єру в органах правосуддя Розваляєва розпочала в 1980 році з позиції секретаря судового засідання. У 1991 році вона стала народним суддею Харківського районного суду міста Києва.

До 2008 року Розваляєва пропрацювала суддею ряду судів першої та апеляційної інстанції. В 2008 році була призначена на посаду судді Вищого адміністративного суду, де й пропрацювала до 2016 року. Останнім часом Розваляєва займалася адвокатською діяльністю.

Нагадаємо, у січні Вища рада правосуддя оприлюднила перелік кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Всього в цьому переліку 189 осіб.