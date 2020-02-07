Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У звіринці під Харковом диких тварин морили голодом. Фото: Марина Суркова

Морили голодом через «несезон»: у звіринці під Харковом знайшли виснажених тварин (ФОТО)

7 лют 2020, 13:04
999

Тварин під Харковом морили голодом. Диких тварин тримали на території приватної бази відпочинку в поганих умовах. Власники звірів годували їх раз на тиждень через те, що зараз несезон і грошей звіринець не приносить.

Тварин утримували у вольєрах з цементною підлогою. Через голод і неналежні умови утримання вони були виснажені. Про це повідомила віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в звіринці перебувають п’ятеро ведмедів, двоє з них — гімалайські, двоє левів, самотні тигр і пантера. Також на території заповідника знайшли двох пеліканів. У вольєрі, де вони утримувалися, був порожній басейн і наполовину порожнє відро з протухлою водою.

У звіринці під Харковом диких тварин морили голодом. Фото: Марина Суркова

У звіринці під Харковом диких тварин морили голодом. Фото: Марина Суркова

Окрім того, в загоні без сіна були барани. На території звіринця також утримували куріпок та фазанів.

У звіринці під Харковом диких тварин морили голодом. Фото: Марина Суркова

Керівництво бази визнало, що не годувало тварин, адже зараз несезон і вони не приносять прибуток, а грошей на їхнє утримання немає. Також власники тварин погодилися добровільно віддати звірів зоозахисникам.

Нагадаємо, 30 тварин загинуло в новорічну ніч під час пожежі в зоопарку німецького міста Крефельд. Врятуватися вдалося лише горилам — вони змогли сховатися в безпечному місці. Пожежа сталася через новорічний феєрверк.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

У Мукачево обстріляли Mercedes «кубик»: є важкопоранені, мер терміново скликає міськраду (ФОТО, ВІДЕО)

У Мукачево сталася стрілянина: вранці невідомий посеред вулиці обстріляв елітний позашляховик Mercedes. Двоє осіб дістали поранення, один із потерпілих перебуває в реанімації. Мер терміново скликає засідання міськради через криміногенну ситуацію в місті

Новини України
13:48

У «Слузі народу» кажуть, що МВФ підтримує підвищення пенсійного віку в Україні

Голова профільного комітету Ради Третьякова заявила, що МВФ підтримує підвищення пенсійного віку в Україні. Вона важає, що це невідворотний процес і пропонує з 2023 року збільшувати вік на один місяць

Новини України
11:53
1432