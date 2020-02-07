У звіринці під Харковом диких тварин морили голодом. Фото: Марина Суркова

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Тварин під Харковом морили голодом. Диких тварин тримали на території приватної бази відпочинку в поганих умовах. Власники звірів годували їх раз на тиждень через те, що зараз несезон і грошей звіринець не приносить.

Тварин утримували у вольєрах з цементною підлогою. Через голод і неналежні умови утримання вони були виснажені. Про це повідомила віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в звіринці перебувають п’ятеро ведмедів, двоє з них — гімалайські, двоє левів, самотні тигр і пантера. Також на території заповідника знайшли двох пеліканів. У вольєрі, де вони утримувалися, був порожній басейн і наполовину порожнє відро з протухлою водою.

Окрім того, в загоні без сіна були барани. На території звіринця також утримували куріпок та фазанів.

Керівництво бази визнало, що не годувало тварин, адже зараз несезон і вони не приносять прибуток, а грошей на їхнє утримання немає. Також власники тварин погодилися добровільно віддати звірів зоозахисникам.

Нагадаємо, 30 тварин загинуло в новорічну ніч під час пожежі в зоопарку німецького міста Крефельд. Врятуватися вдалося лише горилам — вони змогли сховатися в безпечному місці. Пожежа сталася через новорічний феєрверк.