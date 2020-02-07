Пакет з грошима. Фото: Yuzhny.unfo

https://racurs.ua/ua/n133351-paket-z-velykou-sumou-groshey-znayshly-v-tualeti-novoyi-meriyi-odesy.html

Ракурс

Одеса вкотре підтвердила звання міста гумору. У місті стався курйозний і незвичайний випадок. В туалеті «нової мерії», розташованої по вулиці Косівській, був виявлений пакет, у якому знаходилося 28,5 тис. грн.

Вміст пакету складався з купюр номіналом у 200 та 500 грн, пише «Думська», посилаючись на власні джерела в поліції.

Пакет із грошима був виявлений працівниками муніципалітету, які повідомили про свою знахідку в поліцію.

Поліцейські відразу прибули на виклик і перерахували знайдені гроші.

Незабаром з’явилася і власниця «пропажі». Нею виявилася співробітниця комунального підприємства «Одесреклама».

Пакет із грошима був повернутий правоохоронцями власниці.

Як раніше писав «Ракурс», на звалищі в Одеській області був знайдений матрац із грошима. Кілька місцевих жителів заявили, що даний матрац належить їм, але довести цього не змогли.