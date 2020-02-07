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Ракурс
Пакет з грошима. Фото: Yuzhny.unfo

Пакет з великою сумою грошей знайшли в туалеті «нової мерії» Одеси

7 лют 2020, 13:45
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Одеса вкотре підтвердила звання міста гумору. У місті стався курйозний і незвичайний випадок. В туалеті «нової мерії», розташованої по вулиці Косівській, був виявлений пакет, у якому знаходилося 28,5 тис. грн.

Вміст пакету складався з купюр номіналом у 200 та 500 грн, пише «Думська», посилаючись на власні джерела в поліції.

Пакет із грошима був виявлений працівниками муніципалітету, які повідомили про свою знахідку в поліцію.

Поліцейські відразу прибули на виклик і перерахували знайдені гроші.

Незабаром з’явилася і власниця «пропажі». Нею виявилася співробітниця комунального підприємства «Одесреклама».

Пакет із грошима був повернутий правоохоронцями власниці.

Як раніше писав «Ракурс», на звалищі в Одеській області був знайдений матрац із грошима. Кілька місцевих жителів заявили, що даний матрац належить їм, але довести цього не змогли.


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