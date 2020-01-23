Наслідки шторму в Іспанії, фото: Lesley Atterwill

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Кількість жертв потужного шторму «Глорія» в Іспанії сягнула 10 осіб.

Ще чотири людини вважаються зниклими безвісти. Серед них — 25 річний британець, який зник на Балеарських островах, повідомляє видання ElMundo.

Також 78 людей звернулися за медичною допомогою, 66 осіб було госпіталізовано.

Зазначається, що шторм, який супроводжувався сильними поривами вітру, снігопадами і дощами, почав спадати після чотирьох днів активності.

На Балеарських островах під час шторму були зафіксовані найбільші хвилі, які коли-небудь бачила Іспанія в Середземномор’ї, повідомляє видання The Local.

Так, на острові Менорка було зафіксовано хвилі заввишки 14,8 м, що перевищувало попередній рекорд 13,6, встановлений у 2001 році.

Тим часом на материку в Каталонії влада попередила про «історичну катастрофу», коли заболочені угіддя в дельті річки Ебро зникли під морською водою.

Супутникові знімки виявили масштаби затоплення — 320 га дельти зникли під водою, завдавши серйозної шкоди місцевій тендітній екосистемі.

Розташоване на північ від Барселони на узбережжі Середземного моря приморське місто Тосса-дель-Мар у вівторок зіткнулося з рідкісним природним явищем.

Вулиці міста заповнила морська піна, яка виникає, коли морська вода стикається з потоком прісної води. Це рідкісне явище абсолютно нешкідливе.

У деяких районах міста висота піни сягала перехожим до пояса.

Згодом місцеві пожежники почали очищати вулиці міста від цієї піни.

Нагадаємо, під час шторму «Глорія» в Іспанії загинув українець.