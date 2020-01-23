Последствия шторма в Испании, фото: Lesley Atterwill

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Ракурс

Число жертв мощного шторма «Глория» в Испании достигла 10 человек.

Еще четыре человека считаются пропавшими без вести. Среди них — 25-летний британец, пропавший на Балеарских островах, сообщает издание ElMundo.

Также 78 человек обратились за медицинской помощью, 66 человек были госпитализированы.

Отмечается, что шторм, который сопровождался сильными порывами ветра, снегопадами и дождями, начал спадать после четырех дней активности.

На Балеарских островах во время шторма были зафиксированы самые большие волны, которые когда-либо видела Испания в Средиземноморье, сообщает издание The Local.

Так, на острове Менорка были зафиксированы волны высотой 14,8 м, что превышало предыдущий рекорд 13,6, установленный в 2001 году.

В то же время на материке в Каталонии власти предупредили об «исторической катастрофе», когда заболоченные угодья в дельте реки Эбро исчезли под морской водой.

Спутниковые снимки обнаружили масштабы затопления — 320 га дельты исчезли под водой, нанеся серьезный ущерб местной хрупкой экосистеме.

Расположенный к северу от Барселоны на побережье Средиземного моря приморский город Тосса-де-Мар во вторник столкнулся с редкостным естественным явлением.

Улицы города заполнила морская пена, которая возникает, когда морская вода соприкасается с потоком пресной воды. Это редкое явление абсолютно безвредно.

В некоторых районах города высота пены достигала прохожим по пояс.

Впоследствии местные пожарные начали очищать улицы города от этой пены.

Напомним, во время шторма «Глория» в Испании погиб украинец.