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Сьогодні вранці в Ірані впав український «Боїнг-737», фото: alKhaleejToday

Авіакатастрофа в Тегерані: в Ірані 9 січня оголосили днем жалоби

8 січ 2020, 22:56
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В Ірані 9 січня оголошене днем жалоби за жертвами авіакатастрофи українського «Боїнга-7373», котрий впав сьогодні вранці в Тегерані, та тисняви на прощальній церемонії з убитим у Багдаді генералом Касемом Сулеймані.

Таке рішення ухвалив уряд країни, повідомляє агентство IRNA.

На борту «Боїнга-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» перебували 177 людей — 168 пасажирів, громадян України, Ірану, Канади, Німеччини, Швеції й Афганістану, та дев’ять членів екіпажу. Усі вони загинули.

Вчора під час церемонії з Сулеймані в його рідному місті Керман виникла тиснява, жертвами котрої стали понад 50 людей, ще понад 200 були травмовані.

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи в Ірані загинули 11 українців — двоє пасажирів та члени екіпажу.


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