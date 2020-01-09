В Киеве запустили интерактивную карту движения транспорта, фото: Википедия

https://racurs.ua/n131761-v-kieve-zapustili-interaktivnuu-kartu-dvijeniya-transporta-foto.html

Ракурс

Интерактивная карта движения транспорта работает в Киеве.

Сервис позволяет наблюдать за движением общественного транспорта в режиме реального времени. Функционал доступен на сайте «Киевпастранса».

Это позволяет найти актуальные данные о маршруте. Пассажиры смогут оперативно найти автобусы, метро, маршрутные такси, городские электрички. Инициаторы запуска сервиса считают, что киевляне и гости города быстро смогут отслеживать необходимые транспортные средства.

Для пользования сервисом необходимо нажать на стрелку в верхнем левом углу карты. В двух закладках есть возможность выбрать вид транспорта. Сервис чувствителен к введению названий улиц или остановок.

«Киевпастранс» считается одной из крупнейших транспортных муниципальных компаний Украины. Организация ежедневно перевозит более 1,5 млн пассажиров. Она создана в 2001 году.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт украинской столицы готовится к изменениям в системе оплаты проезда. Пассажиры получат возможность рассчитаться банковской карточкой с помощью мобильных приложений Google Pay и Apple Pay.