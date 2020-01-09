Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве запустили интерактивную карту движения транспорта, фото: Википедия

В Киеве запустили интерактивную карту движения транспорта (ФОТО)

9 янв 2020, 08:28
999

Интерактивная карта движения транспорта работает в Киеве.

Сервис позволяет наблюдать за движением общественного транспорта в режиме реального времени. Функционал доступен на сайте «Киевпастранса».

Это позволяет найти актуальные данные о маршруте. Пассажиры смогут оперативно найти автобусы, метро, маршрутные такси, городские электрички. Инициаторы запуска сервиса считают, что киевляне и гости города быстро смогут отслеживать необходимые транспортные средства.

Для пользования сервисом необходимо нажать на стрелку в верхнем левом углу карты. В двух закладках есть возможность выбрать вид транспорта. Сервис чувствителен к введению названий улиц или остановок.

В Киеве запустили интерактивную карту движения транспорта, фото: Киевпастранс»

«Киевпастранс» считается одной из крупнейших транспортных муниципальных компаний Украины. Организация ежедневно перевозит более 1,5 млн пассажиров. Она создана в 2001 году.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт украинской столицы готовится к изменениям в системе оплаты проезда. Пассажиры получат возможность рассчитаться банковской карточкой с помощью мобильных приложений Google Pay и Apple Pay.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий: реакция Букингемского дворца

Решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий стало неожиданностью для британской семьи монархов. Королева Елизавета II опечалена, а принцы Чарльз и Уильям не скрывают своей ярости

Новости мира
13:22

Чей Крым: Украина запретила въезд российской блогерше после скандального выступления в Киеве (ВИДЕО)

Блогер из России Александра Митрошина стала персоной нон грата в Украине на ближайшие три года. Это произошло после столкновений в ходе ее лекции в Киеве, завязавшихся между сторонниками девушки и украинскими активистами из-за вопроса к блогеру, чей Крым

Новости Украины
12:55