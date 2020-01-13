Фонд розвитку сільських територій запрацює в Україні, фото: pixabay

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Фонд розвитку сільських територій запустять в Україні.

Його наповнюватимуть доходами від реалізації сільськогосподарської землі, яка перебуває у державній та комунальній власності. Про це повідомила прес-служба Кабміну.

Організація займатиметься конкретними завданнями. Кошти підуть на фінансування розвитку інфраструктури у сільських територіях. Фонд відповідатиме за енергозбереження, освіту та медицину у сільській місцевості.

За словами глави Мінекономрозвитку Тимофія Милованова, ініціатива покращить ситуацію в економіці. Реалізація державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників допоможе здійснити напрацювання, котрі давно планує уряд.

Як зазначають чиновники, міняльна вартість гектара землі після проведення реформи складе 25−30 тис. Землю дозволять придбати лише безготівково.

Раніше повідомлялось, що остаточна версія законопроекту передбачає референдум і 10 тис. га одному покупцю в одні руки. Іноземцям доступ заборонять.