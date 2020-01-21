Вандализм на могиле УПА: в Польше осудили преступление и пообещали провести расследование, фото: Кассе Комар-Мацинська

https://racurs.ua/n132429-vandalizm-na-mogile-upa-v-polshe-osudili-prestuplenie-i-poobeschali-provesti-rassledovanie.html

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Вандализм на могиле воинов УПА прокомментировали представители министерства иностранных дел Польши.

Власти государства осуждают такие действия. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

Дипломаты назвали вандализм на могиле воинов УПА, которая расположена на территории Подкарпатского воеводства, попыткой подорвать добрососедские отношения между странами. Чиновники считают, что это провокаторам сделать не удастся.

С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре, — говорится в сообщении.

Польские правоохранители начнут расследовать факт нарушения. Дело пообещали передать компетентным органам.

Напомним, инцидент зафиксирован 20 января на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве. Неизвестные уничтожили мемориальную доску на могиле воинов Украинской повстанческой армии. На ней указаны имена и фамилии 62-х погибших, а также их даты рождения. Также на могиле есть надпись: «Погибли в борьбе за Украину».