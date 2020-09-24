О выборах в турборежиме заявили в «Слуге народа», сетуя на стратегический проигрыш во времени / Фото: focus.ua

https://racurs.ua/n144286-o-vyborah-v-turborejime-zayavili-v-sluge-naroda-setuya-na-strategicheskiy-proigrysh-vo-vremeni.html

Ракурс

В партии Владимира Зеленского «Слуга народа» признают, что стратегически политсила потеряла очень много времени в подготовке кандидатов к местным выборам, с которыми нужно было начинать работать еще летом прошлого года.

Такое мнение высказал в телеэфире одного из украинских каналов представитель «Слуги народа» нардеп Александр Качура.

Если говорить о кандидатах, я, к сожалению, не принимаю участия в формировании списков… Я убежден, что стратегически проиграно очень много времени… Нам нужно было готовить кандидатов и в местные советы, и кандидатов в мэры еще летом 2019 года… Сейчас у нас турборежим продолжается, но только уже в местных выборах…, — сказал Качура.

Напомним, местные выборы запланированы в Украине 25 октября. 8 августа Центризбирком на основании выводов Донецкой и Луганской областных государственных администраций — областных военно-гражданских администраций, установил, что первые местные выборы на отдельных территориях указанных областей невозможно провести 25 октября.