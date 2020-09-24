Фото: focus.ua / Турборежим на виборах застосовує “Слуга народу”, визнаючи стратегічний програш у часі — місцеві вибори 2020

https://racurs.ua/ua/n144286-pro-vybory-v-turborejymi-kajut-u-sluzi-narodu-vyznauchy-strategichnyy-progrash-u-chasi.html

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У партії Володимира Зеленського «Слуга народу» визнають, що стратегічно політсила втратила дуже багато часу у підготовці кандидатів до місцевих виборів, з якими потрібно було починати працювати ще торік влітку.

Таку думку висловив в телеефірі одного із українських каналів представник «Слуги народу» нардеп Олександр Качура.

Якщо говорити про кандидатів, я, на жаль, не приймаю участь у формуванні списків… Я переконаний, що стратегічно програно дуже багато часу… Нам потрібно було готувати кандидатів і до місцевих рад, і кандидатів в мери ще влітку 2019 року… Наразі у нас турборежим продовжується, але тільки вже у місцевих виборах…, — сказав Качура.

Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. 8 серпня Центрвиборчком на підставі висновків Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій — обласних військово-цивільних адміністрацій, встановив, що перші місцеві вибори на окремих територіях зазначених областей неможливо провести 25 жовтня 2020 року.