Президент Украины прибыл в США. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Во вторник, 24 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. После прилета украинский лидер встретился с представителями украинской диаспоры, рассказал им о дальнейших планах по восстановлению территориальной целостности Украины.

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Также Зеленский встретился на полях Генассамблеи ООН с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и Североатлантического альянса. Затронули также вопросы развития Военно-морских сил Украины, совместных военных учений. Также состоялись встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет задерживать выделение финансовой помощи для Украины. По его словам, это произойдет, если страны Европейского Союза не сделают свой вклад в развитие украинского государства. Хозяин Белого дома заявил, что США не должны брать на себя основную ношу помощи Украине.

Также Зеленский сегодня наложил вето на закон № 1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента. Этот закон был внесен народными депутатами восьмого созыва Верховной Рады.

Европейский суд сегодня принял решение о санкциях против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Адвокаты Януковича заявили, что решением суда санкции в отношении президента-беглеца сняты. Защита планирует добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости".

Впоследствии в пресс-службе суда ЕС заявили, что персональные ограничительные меры, введенные Евросоюзом против Виктора Януковича и его сына Александра, остаются в силе.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в списки следующего обмена пленными между Украиной и Россией россияне включили трех исполнителей теракта, совершенного во время марша достоинства в Харькове в 2015 году, — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Тогда в результате взрыва погибли четыре человека, а 11 пострадали.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев 24 сентября подал в отставку. Свое решение глава правоохранителей не объяснил. Также в отставку подал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, который подал соответствующее заявление премьер-министру Алексею Гончаруку.