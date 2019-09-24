Президент України прибув до США. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n127256-golovni-novyny-za-24-veresnya-zelenskyy-provodyt-zustrichi-u-ssha-tramp-prygrozyv-blokuvaty.html

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У вівторок, 24 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Найпершим чином український лідер зустрівся з представниками української діаспори, розповів їм про подальші плани щодо відновлення територіальної цілісності України.

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Також Зеленський зустрівся на полях Генасамблеї ООН з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили подальші кроки у рамках розвитку політичних відносин і практичної взаємодії України та Північноатлантичного альянсу. Торкнулися також питання розвитку Військово-морських сил України, спільних військових навчань. Також відбулися зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте та президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що він буде затримувати виділення фінансової допомоги для України. За його словами, це станеться, якщо країни Європейського Союзу не зроблять свій вклад у розвиток української держави. Господар Білого дому заявив, що США не повинні брати на себе основну ношу допомоги Україні.

Також Зеленський сьогодні наклав вето на закон № 1098 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту. Цей закон був внесений народними депутатами восьмого скликання Верховної Ради.

Європейський суд сьогодні ухвалив рішення щодо санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича. Адвокати Януковича заявили, що рішенням суду санкції щодо президента-втікача зняті. Захист планує «домагатися притягнення до кримінальної відповідальності всіх, хто був причетний до організації його політичного переслідування і фальсифікації справ щодо нього, і відновлення справедливості».

Згодом у прес-службі суду ЄС заявили, що персональні обмежувальні заходи, запроваджені Євросоюзом проти Віктора Януковича та його сина Олександра, залишаються чинними.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що до списків наступного обміну полоненими між Україною та Росією росіяни включили трьох виконавців теракту, здійсненого під час ходи гідності в Харкові у 2015 році, — Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Тоді внаслідок вибуху загинули четверо осіб, а 11 постраждали.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв 24 вересня подав у відставку. Своє рішення очільник правоохоронців не пояснив. Також у відставку подав керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, який подав відповідну заяву прем'єр-міністру Олексію Гончаруку.