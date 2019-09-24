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Роботизований пес Spot від Boston Dynamics. Фото: YouTube

Компанія Boston Dynamics почала продаж чотириногих роботів Spot (ВІДЕО)

24 вер 2019, 22:20
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Компанія Boston Dynamics готова почати комерційний випуск роботизованих псів Spot.

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Робот вже надійшов у продаж, перші клієнти вже проводять тестування Spot для моніторингу будівельних майданчиків, проведення віддаленого контролю на газових, нафтових і енергетичних установках і в сфері громадської безпеки. Про це повідомляє The Verge із посиланням на компанію, 24 вересня передає 4PDA.

Особливістю Spot є можливість самостійного переміщення робота з утриманням рівноваги в екстремальних умовах. Робот може піднятися на чотири ноги навіть у тому разі, якщо впаде. Робопес здатен пересуватися в автономному режимі, також ним можна керувати завдяки спеціального пульта, який схожий на ігрову консоль — присутній великий сенсорний екран, клавіші управління.

Раніше повідомлялося, що компанія-виробник роботів і штучного інтелекту Boston Dynamics почне масове виробництво чотириногих роботів SpotMini. Виробник запланував зробити SpotMini роботом-Android. За задумом президента Boston Dynamics, виробники програмного забезпечення мали створити для робота різні додатки, які розширять арсенал його функцій.

Джерело: Ракурс


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