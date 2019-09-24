Роботизированный пес Spot от Boston Dynamics. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n127255-kompaniya-boston-dynamics-nachala-prodaji-chetveronogih-robotov-spot-video.html

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Компания Boston Dynamics готова начать коммерческий выпуск роботизированных псов Spot.

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Робот уже поступил в продажу, первые клиенты уже проводят тестирование Spot для мониторинга строительных площадок, проведения удаленного контроля на газовых, нефтяных и энергетических установках и в сфере общественной безопасности. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на компанию, 24 сентября передает 4PDA.

Особенностью Spot является возможность самостоятельного перемещения робота с удержанием равновесия в экстремальных условиях. Робот может подняться на четыре ноги даже в том случае, если упадет. Робопес способен передвигаться в автономном режиме, также им можно управлять благодаря специальному пульту, который похож на игровую консоль — присутствует большой сенсорный экран, клавиши управления.

Ранее сообщалось, что компания-производитель роботов и искусственного интеллекта Boston Dynamics начнет массовое производство четвероногих роботов SpotMini. Производитель запланировал сделать SpotMini роботом-Android. По замыслу президента Boston Dynamics, производители программного обеспечения должны создать для робота различные приложения, которые расширят арсенал его функций.