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Президент Владимир Зеленский находится с визитом в США. Фото: president.gov.ua

«Готовы ко всему»: президент Украины поделился ожиданиями от встречи с Трампом (ВИДЕО)

24 сен 2019, 21:45
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Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал предстоящую встречу с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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Украинский лидер отметил, что новая власть ожидает от Вашингтона поддержки и в предоставлении просто помощи Киев не нуждается. Об этом Зеленский заявил в комментарии «Громадському».

Мы независимая страна и мы ко всему готовы. Мы ожидаем поддержки. Нам не нужна просто помощь, у нас и так сильное государство. Хотим, чтобы Соединенные Штаты поддерживали Украину, поддерживали внешний курс Украины, поддерживали Украину в борьбе с внешней агрессией. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет. Думаю, что наша встреча будет очень теплой, — заявил Зеленский.

Глава украинского государства также подчеркнул, что кроме встречи с Трампом у него запланировано много разговоров с представителями иностранных делегаций.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился на полях 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте и президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.

Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп поставил ультиматум касательно выделения финансовой помощи Украине. Американский президент призвал страны Европейского Союза вкладывать средства в развитие Украины и заявил, что может приостановить выделение средств, если Брюссель не сделает вклад в развитие украинского государства.


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