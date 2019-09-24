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Президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у США. Фото: president.gov.ua

«Готові до всього»: президент України поділився очікуваннями від зустрічі з Трампом (ВІДЕО)

24 вер 2019, 21:45
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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував майбутню зустріч із главою Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

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Український лідер відзначив, що нова влада очікує від Вашингтону підтримки і просто допомоги Київ не потребує. Про це Зеленський заявив у коментарі «Громадському».

Ми незалежна країна й ми до всього готові. Ми очікуємо підтримки. Нам не потрібна просто допомога, в нас і так сильна держава. Хочемо, щоб Сполучені Штати Америки підтримували Україну, підтримували зовнішній курс України, підтримували Україну у боротьбі з зовнішньою агресією. Мені здається, що все так і є, і все до того йде. Гадаю, що наша зустріч буде дуже тепла, — заявив Зеленський.

Глава української держави також наголосив, що крім зустрічі з Трампом у нього заплановано багато розмов з представниками іноземних делегацій.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся на полях 74 сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте та президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Раніше повідомлялося, що глава США Дональд Трамп поставив ультиматум щодо виділення фінансової допомоги Україні. Американський президент закликав країни Європейського Союзу вкладати кошти у розвиток України й заявив, що може призупинити виділення коштів, якщо Брюссель не зробить вклад у розвиток української держави.


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