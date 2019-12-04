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У депутата от «Слуги народа» Борзова обнаружили бизнес в Крыму, фото: "Обозреватель"

У «слуги народа» Борзовой обнаружили бизнес в Крыму (ФОТО)

4 дек 2019, 10:56
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Ирина Борзова, депутат от партии «Слуга народа», имеет бизнес в оккупированном Крыму.

Ее отец Наум Баруля успешно руководит компанией «Профиль-Н». Об этом пишет «Обозреватель».

Владельцем этой фирмы также является и сама представительница пропрезидентской политической силы. Компания зарегистрирована в крымском Судаке, о чем свидетельствует информация в реестрах.

Ирина Борзова лишилась права собственности предприятия только в августе 2019 года. Это произошло после победы на внеочередных парламентских выборах от «Слуги народа». Она была выбрана на мажоритарном округе № 14 в Виннице.

В депутата от «Слуги народа» Борзова обнаружили бизнес в Крыму, фото: "Обозреватель"

В депутата от «Слуги народа» Борзова обнаружили бизнес в Крыму, фото: "Обозреватель"

В депутата от «Слуги народа» Борзова обнаружили бизнес в Крыму, фото: "Обозреватель"

В депутата от «Слуги народа» Борзова обнаружили бизнес в Крыму, фото: "Обозреватель"

В соответствующей документации указано, что ее отец до сих пор ведет бизнес на территории, контролируемой российскими властями. На него зарегистрирована и компания «Амик Украина». Фирма занимается «деятельностью концертных и театральных залов». Еще две фирмы — «Профи» и «Элита» — специализируются на ресторанном бизнесе и доставке еды (также в Судаке).

Напомним, в ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство по доплат в конвертах нардепам фракции «Слуга народа». Правоохранители проверяют информацию о получении ими неправомерной выгоды.


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