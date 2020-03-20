Курс валют на 20 березня. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n135488-kurs-valut-na-20-bereznya-dolar-opustyvsya-do-minimumu-z-sichnya-2019-roku-infografika.html

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Офіційний курс гривні до американського долара на 20 березня встановив Національний банк України.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 53 копійки, встановивши його на рівні 27,80 грн за долар. Останній раз курс гривні до долара опускався нижче цієї позначки в січні 2019 року. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Курс євро встановлений на рівні 30,09 грн за дол. Він виріс на 30 копійок. Польський злотий коштує 6 грн 60 коп. Російський рубль варто 0,34 грн. Що стосується чеської крони, то її ціна 1 грн 8 коп., фунт стерлінгів коштує 32 грн 31 коп.

Нагадаємо, раніше в Нацбанку повідомили про «ознаку нестачі готівкової валюти в касах банків». У регуляторі вважають, що причиною цього є підвищення попиту громадян і неможливість задовольняти його через закриття кордонів і авіапростору.

З початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 1,23 млрд, а продав — 1,58 млрд дол. 16 березня Нацбанк продав 238 млн дол. для згладжування надмірних коливань валюти. Минулого тижня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку майже мільярд доларів (981,6 млн).