Курс валют на 20 марта. Фото: RT

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Ракурс

Официальный курс гривны к американскому доллару на 20 марта установил Национальный банк Украины.

Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 53 копейки, установив его на уровне 27,80 грн за доллар. Последний раз курс гривны к доллару опускался ниже этой отметки в январе 2019 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен на уровне 30,09 грн за долл. Он вырос на 30 копеек. Польский злотый стоит 6 грн 60 коп. Российский рубль стоит 0,34 грн. Что касается чешской кроны, то ее цена 1 грн 8 коп., фунт стерлингов стоит 32 грн 31 коп.

Напомним, ранее в Нацбанке сообщили о «признаке нехватки наличной валюты в кассах банков». В регуляторе считают, что причиной этого является повышение спроса граждан и невозможность удовлетворять его из-за закрытия границ и авиапространства.

С начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке 1,23 млрд, а продал — 1,58 млрд долл. 16 марта Нацбанк продал 238 млн долл. для сглаживания чрезмерных колебаний валюты. На прошлой неделе НБУ продал на межбанковском валютном рынке почти миллиард долларов (981,6 млн).