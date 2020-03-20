В Івано-Франківську візовий центр працює попри карантин. Фото: Кордон

https://racurs.ua/ua/n135466-v-ivano-frankivsku-vizovyy-centr-pracuie-popry-karantyn-policiya-zaynyalasya-dyrektorom-foto.html

Ракурс

Карантин через коронавірус ігнорував в.о. директора візового центру в Івано-Франківську і співробітники цієї установи. Поліція склала на порушника адміністративний протокол за ст. 44−3 КупАП.

Сьогодні, 19 березня поліцейські Івано-Франківська отримали повідомлення про велике скупчення людей у мікрорайоні Пасічна, передає «Галицький кореспондент».

Співробітники поліції виїхали на місце події і побачили, що на вулиці Тролейбусній понад 100 людей сформували величезну чергу до візового центру.

Як з’ясувалося, він не припинив свою роботу, не зважаючи на рекомендації уряду і місцевої влади. Більше того, напередодні працівники центру розіслали повідомлення своїм клієнтам про те, що вони можуть забрати свої документи до 20 березня.

Співробітники поліції склали на керівника візового центру адміністративний протокол за ст. 44−3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Стаття передбачає накладення штрафу на громадян у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 32 тис. гривень) і на посадових осіб — від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. до 170 тис. гривень).

Наразі центр зачинено, люди, які хотіли його відвідати, розійшлися.

Нагадаємо, в Україні закрили всі навчальні заклади на карантин. В Івано-Франківську з метою перешкоджання поширення коронавірусу також закрили всі магазини і інші заклади, окрім продуктових магазинів, аптек, та АЗС. З 19 березня в обласному центрі припинив курсувати весь громадський транспорт.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що всього Нацполіція за добу склала 32 протоколи за порушення умов карантину.