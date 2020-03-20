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Ракурс
В Івано-Франківську візовий центр працює попри карантин. Фото: Кордон

В Івано-Франківську візовий центр працює попри карантин: поліція зайнялася директором (ФОТО)

20 бер 2020, 00:07
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Карантин через коронавірус ігнорував в.о. директора візового центру в Івано-Франківську і співробітники цієї установи. Поліція склала на порушника адміністративний протокол за ст. 44−3 КупАП.

Сьогодні, 19 березня поліцейські Івано-Франківська отримали повідомлення про велике скупчення людей у мікрорайоні Пасічна, передає «Галицький кореспондент».

Співробітники поліції виїхали на місце події і побачили, що на вулиці Тролейбусній понад 100 людей сформували величезну чергу до візового центру.

Як з’ясувалося, він не припинив свою роботу, не зважаючи на рекомендації уряду і місцевої влади. Більше того, напередодні працівники центру розіслали повідомлення своїм клієнтам про те, що вони можуть забрати свої документи до 20 березня.

Черга до візового центру. Фото: Галицький кореспондент

Співробітники поліції склали на керівника візового центру адміністративний протокол за ст. 44−3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Стаття передбачає накладення штрафу на громадян у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 32 тис. гривень) і на посадових осіб — від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. до 170 тис. гривень).

Наразі центр зачинено, люди, які хотіли його відвідати, розійшлися.

Нагадаємо, в Україні закрили всі навчальні заклади на карантин. В Івано-Франківську з метою перешкоджання поширення коронавірусу також закрили всі магазини і інші заклади, окрім продуктових магазинів, аптек, та АЗС. З 19 березня в обласному центрі припинив курсувати весь громадський транспорт.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що всього Нацполіція за добу склала 32 протоколи за порушення умов карантину.

Джерело: Ракурс


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