В Ивано-Франковске визовый центр работает несмотря на карантин. Фото: Кордон

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Ракурс

Карантин в связи с коронавирусом игнорировал и.о. директора визового центра в Ивано-Франковске и сотрудники этого учреждения. Полиция составила на нарушителя административный протокол по ст. 44−3 КУоАП.

Сегодня, 19 марта полицейские Ивано-Франковска получили сообщение о большом скоплении людей в микрорайоне Пасечная, передает «Галицкий корреспондент».

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и увидели, что на улице Троллейбусной более 100 человек сформировали огромную очередь в визовый центр.

Как выяснилось, он не прекратил свою работу, несмотря на рекомендации правительства и местных властей. Более того, накануне сотрудники центра разослали сообщение своим клиентам о том, что они могут забрать свои документы до 20 марта.

Сотрудники полиции составили на руководителя визового центра административный протокол по ст. 44−3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Статья предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 32 тыс. гривен) и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. гривен).

Сейчас центр закрыт, люди, которые хотели его посетить, разошлись.

Напомним, в Украине закрыли все учебные заведения на карантин. В Ивано-Франковске с целью препятствования распространения коронавируса также закрыли все магазины и другие заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, и АЗС. С 19 марта в областном центре прекратил курсировать весь общественный транспорт.

Ранее «Ракурс» сообщал, что всего Нацполиция за сутки составила 32 протокола за нарушение условий карантина.