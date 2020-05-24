Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138666-na-bukovine-kolichestvo-inficirovannyh-covid-19-prevysilo-3-tys-chelovek.html

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Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Лидирует по количеству инфицированных Черновицкая область.

По состоянию на вчерашний вечер на Буковине обнаружили 63 новых случая заражения. Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет уже 3 тыс. 27 человек. Об этом 23 мая сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

Количество больных коронавирусом в Черновицкой области пересекло отметку в три тысячи. А именно, общее число больных на Буковине от первого установленного случае составляет 3 тыс. 27 человек, — говорится в сообщении главы ОГА.





По словам Осачука, вчера в области 15 инфицированных уже преодолели коронавирусную болезнь.

Напомним, вчера сообщалось, что COVID-19 в Украине диагностировали уже в 20 тыс. 580 человек. Среди зараженных почти 1,5 тыс. детей и 4 тыс. медицинских работников.